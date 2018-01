Um Samschdeg den Owend koum et op der A13, op der Héicht vun der Sortie Diddeleng-Biereng am Chantier, zu engem Accident mat engem Gefier.

© Archiv

De Chauffeur huet am Chantier d'Kontroll iwwer säin Auto verluer an d'Gefier huet sech iwwerschloen, fir um Daach ze landen. Dobäi koum awer keng Persoun zu Schued. D'Streck huet misse gespaart ginn, fir datt den Auto ofgeschleeft an d'Fuerbunn eng Kéier gebotzt konnt ginn.D'Deviatioun ass iwwer d'Sortie Diddeleng-Biereng gelaf. Kuerz no 19 Auer ass d'Streck nees fir de Verkéier opgaangen.