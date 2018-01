Wéi den 112 mellt, goufen et am Lokalen 2 Accidenter an der Nuecht op e Sonndeg. 2 Persoune goufen dobäi blesséiert.

Kuerz virun Hallefnuecht gouf et tëscht Mierschent a Weller en uergen Accident. De Chauffer ass an enger 90-Grad-Kéier riichtaus gefuer a krut e Bam frontal ze paken. De Won gouf duerno nach duerch den heftege Schock no lénks geschleidert. Eng Persoun gouf blesséiert an huet missen aus dem Auto gebuerge ginn.



Géint 1.15 Auer sinn 2 Autoen op der A3 a Richtung Metz op der Héicht vum Beetebuerger Kräiz anenee gerannt. Och do gouf just eng Persoun blesséiert.