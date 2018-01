Enkpäss bei Medikamenter (28.01.2018) Dëst kéint eng Gefor duerstellen, fäerten dräi Deputéiert. D'Ministesch seet awer do kloer, datt et och e Plang B gëtt.

9 vun 10 Medikamenter, déi zu Lëtzebuerg verkaf ginn, kommen aus der Belsch. Ma wann et zu gréisseren Enkpäss kënnt, gëtt et nach ëmmer e Plang B. Mir kéinten dee Moment op den däitsche a franséische Marché zeréckgräifen. De Maart vun de Medikamenter gëtt duerch ee Quotesystem um europäesche Niveau geregelt, dee vun der Consommatioun ofhänkt. An awer huet do all Laboratoire seng eegen Aart a Weis, fir dëst auszerechnen, esou datt ee sech awer och net ëmmer op déi Statistike verloosse kann.Am Fall vun Enkpäss bei bestëmmte Medikamenter kann den Apdikter a Récksprooch mam Doktere e Generique proposéieren, een Ersatzmedikament mam selwechte Wierkstoff dee méi bëlleg ass. D'Fro déi sech stellt: ass déi vun der Gefor fir eeler Leit. Well d'Medikamenter aner Verpackungen hunn, kann et, wann ee béid am Haus huet a vergieess huet, datt dat eent en Ersatz fir dat anert ass, béid zesummen huelen. Dëst kéint, jee no Medikament, awer Geforen an Niewewierkunge matsechbréngen.Concor, d’Medikament dat ënnert anerem an der Question parlementaire vun den DP Deputéierten indirekt ugeschwat gëtt, kënnt iwwregens net aus der Belsch, mä Däitschland.