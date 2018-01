© RTL-Archiv

Um Méindeg de Moie beschäftegen sech d'Membere vun der Familljekommissioun mat der Reform vum RMG an dem zukünftege Revis.



Den Ausseminister Jean Asselborn informéiert déi aussepolitesch Kommissioun um Méindeg de Moien, op der Demande vun der CSV, ënnert anerem iwwer Mineuren, déi ouni Begleedung vun Erwuessenen op Lëtzebuerg geflücht sinn.



En Dënschdeg dierft de Rapport iwwert den neie Spidolsplang an der Gesondheetskommissioun ugeholl ginn. Während engem Joer hunn Deputéiert um Gesetzprojet geschafft, den de Spidolssecteur hei am Land soll nei organiséieren. Tëscht dem 6. an 8. November soll am Plenum iwwert den Text ofgestëmmt ginn.



Och en Dënschdeg befaasse sech d'Deputéiert vun der zoustänneger Chamberkommissioun mam Gehälteraccord an der Fonction Publique.



Aner Sujeten des Woch an de respektive Kommissiounen sinn de Finanzement vu sportlechen Equipementer bis d'Joer 2022, de Rekrutement am Fondamental, d'Verfassungsreform, d'Bréifwahl a spezifesch Strofe fir Automobilproduzenten, déi bei der Homologatioun vun Autoe géint d'Reegele verstoussen.



E Freideg, fir den Ofschloss, beschäftege sech d'Membere vun der Budgets- a Finanzkommissioun mat der finanzieller Situatioun vum Staat a si hunn een Echange mat Vertrieder vum Internationale Währungsfong.