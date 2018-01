© CI Wiltz

Tëscht Eeschweller an Draufelt war ee Motocyclist gefall a gouf dobäi ganz uerg blesséiert. De Mann war gefall, well op der naasser Streck eng Uelegspur war. De Motocyclist koum dunn un d’Rutschen an ass an de Bam op der anerer Stroossesäit gerannt. Hie koum an d’Spidol op Ettelbréck.

Um Méindeg de Moien elo koum déi traureg Nouvelle, dass de belsche Motocyclist um Weekend an enger Klinik an der Belsch u sengen uerge Blessure verscheet ass.Beim Affer handelt sech ëm e 27 Joer ale Mann aus Verviers.