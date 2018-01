© www.wsa.lu

Hei gouf ënnert anerem eng eemoleg Primm vu 500 € fir all Salarié festgehalen. Da kënnt nach eng linear Augmentatioun vun de Paie vun 1,35% op den 1. Januar 2018, an dat selwecht op den 1. Januar 2019 derbäi.

D'Salariéë kréien dann och en Dag Congé bäi, de Congé Social gëtt agefouert an d'Aarbechtszäite ginn nei organiséiert.



De Kollektivvertrag gëllt fir 3 Joer, vum 1. Januar 2017 bis den 31. Dezember 2019.



Bei der W.S.A. schaffen 106 Leit.



Pressecommuniqué:



W.S.A.



Renouvellement de la convention collective de travail



Le renouvellement de la convention collective de travail pour l’ensemble du personnel de la W.S.A. a été signé le 25 janvier 2018 entre les syndicats OGBL, syndicat majoritaire, et LCGB d’une part, et la direction de la W.S.A. d’autre part.

Les points principaux de l’accord sont:

- le paiement d’une prime unique de 500 euros versée au mois de septembre 2017 à tous les salariés

- une augmentation linéaire des salaires de 1,35% avec effet au 1er janvier 2018

- une augmentation linéaire des salaires de 1,35% avec effet au 1er janvier 2019

- une revalorisation du pécule de vacances

- un jour de congé supplémentaire

- l’introduction d’un congé social

- la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail

Toutes les autres dispositions de la convention collective restent inchangées.



La convention collective est conclue pour une durée de 3 ans, à savoir du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.



Communiqué par l’OGBL et le LCGB

le 29 janvier 2018