Um 06:45 Auer hunn op der A13 bei Käl-Esch 2 Autoe sech ze pake kritt. Op der Plaz war den Asazzenter vu Käl, d'Ambulanz vu Käl an d'Police. Hei gouf et ee Blesséierten.Kuerz drop sinn och zu Munneref an der Avenue Fr. Clement 2 Autoe matenee kollidéiert. Och hei gouf et ee Blesséierten. Den Asazzenter vu Munneref, d'Ambulanz vu Réimech an d'Police waren op der Plaz.Um 07:38 Auer huet et dunn zu Beetebuerg op der Route de Mondorf geknuppt. Och hei waren et 2 Autoe mat engem Blesséierten. Den Asazzenter vu Beetebuerg, d'Ambulanz vun Diddeleng an d'Police waren op der Plaz.Um 09:20 Auer sinn en Auto an e Camion zu Éiter an der Rue de Canach net laanschtenee komm. Den Asazzenter vu Mutfert, d'Ambulanz aus der Stad an d'Police waren op der Plaz. Och hei gouf et, grad wéi bei den aneren Accidenter, 1 Blesséierten.