Amnesty Lëtzebuerg fuerdert méi streng Kontrollen (29.01.2018) Waffe fuerderen all Dag nei Affer, seet Amnesty Lëtzebuerg a weist an deem Kontext och mam Fanger op d'Lëtzebuerger Regierung.

D'Recommandatiounen déi d'Hëllefsorganisatioun virun 2 Joer op Basis vun engem Rapport gemaach hat fir d'Legislatioun a punkto Finanzement vun illegale Waffen ze verbesseren hätten nach ëmmer keng Suitte kritt. Dat obwuel d'Regierung am Joer 2016 signaliséiert hätt, datt géing reagéiert ginn, seet d'Laure Oudet-Dorin vun Amnesty Lëtzebuerg. Et wier ugekënnegt ginn, dass en Aarbechtsgrupp géif an d'Liewe geruff ginn, ma duerno hätt een ni méi eppes héieren. Och op Bréiwer déi un d'Regierung adresséiert ware wier keng Äntwert komm.





Amnesty iwwer Waffefinanzement - Reportage Pit Everling



Amnesty Lëtzebuerg wéisst awer gären, wat an deenen Aarbechtsgruppen eraus koum. Fir d'Organisatioun wier et enorm wichteg, datt sech dem internationale Recht ugepasst gëtt, an datt d'Legislatioun méi strikt gëtt.Beim Rapport vu virun 2 Joer goung et net drëm konkret Beispiller ze detektéieren, mä d'Legislatioun op eng generell Manéier ënnert d'Lupp ze huelen.Op internationalem Niveau wier dat Ganzt jiddefalls e Problem. De finanzielle Flux kennt keng Grenzen, och dee vun de Waffen net. Et ka gutt sinn, dass eng Bank an engem Land wat keng Waffe produzéiert, Waffen an engem anere Land finanzéiert, sou d'Laure Oudet-Dorin.Och bei der Kontroll zu Lëtzebuerg bléif Sputt no uewen, vill Banke géingen existent Mesuren net esou applizéieren ewéi se et sollten. Amnesty verlaangt méi, a méi strikt Kontrollen a Prozeduren.De Rapport „banks, arms and human right violations“ war vun der Lëtzebuerger Sektioun vun Amnesty initiéiert ginn, ma krut eng international Envergure, aner Länner hätten de Rapport consideréiert a bei Amnesty International géif den Ament un enger globaler Strategie schaffen.