Aweiung vun 12 neie Wunnengen, déi Kierchefabriken gehéieren (29.01.2018) Wann eppes zu Lëtzebuerg feelt, dann ass et bezuelbare Wunnraum, wéi een es op eng intelligent Manéier zesumme schafe kann, gouf zu Helleng presentéiert.

Do sinn eng Dose Wunnunitéiten ageweit ginn, all kéier ronn 110 m2 grouss, entstanen an Zesummenaarbecht vu Kierch a Staat: D'Kierch hat den Terrain an de Staat huet 75 % vum Finanzement bäigesteiert , dat heescht och getrennt kann e weider zesummen schaffe fir déi gutt Cause.



Wéi d’Susanna Simonin Feller 1709 der Kapell vun Helleng en Terrain geschenkt huet, wollt si just e Paschtouer an d'Duerf kréien a wousst net, dass se iwwer 300 Joer méi spéit Logementsproblemer mat léise géif .

De Roland Fürpass, President vun der Kierchefabréck Betebuerg: Et sinn ëmmer erëm Schenkungen vu Leit aus wéi engen Ursaachen och ëmmer u Kierchefabriken. Et sinn déi, wou mir haut versichen, ze rentabiliséieren a bezuelbare Wunnraum ze schafen, do wou Nout um Mann ass, dat heescht, de Virdeel ass, mir musse net Terraine kafe goen!

Den Terrain war also scho laang do, 700.000 Euro an der Kees weider, 600.000 goufe geléint, mee dat wier nach ëmmer net duergaangen, fir dës modern Passiv-Haiser ze bauen, et huet ee Partner an Iwwerwannung gebraucht, anescht ze denken: Dat ass en Novum gewëscht an der Geschicht vun eise Kierchefabriken. Mir si gewinnt, bis elo dat ze erhalen, wat mir haten, mee fir dee Schrëtt ze maachen, huet et e bësse gedauert!



E laang zimlech onbekannt Gesetz aus de 70er Joren erlaabt et, bis zu Dräivéirel vun de Sue vum Staat ze kréien. De Logementsminister Marc Hansen: Et sinn och ëmmer méi Gemengen a méi Leit, déi dovunner profitéieren, et hëlleft nei Wunnengen schafen, de Staat ënnerstëtzt net just mat Suen, mee och mam Know how vum Ministère, wat ons weiderbréngt.

Et ass eng Win-Win gouf ëmmer nees betount , mat Modell-Charakter: jidderee profitéiert, fir d'Kierch ass et och d’Méiglechkeet, fir sech ze finanzéieren: Mir si jo a sech en Deel vun der Kierch. D'Kierchefabriken, och wa mir Verméige solle verwalten, hunn awer d’Aufgab, fir dofir ze suergen, dass déi Kierch ka weider liewe finanziell, dat do ass elo eng Méiglechkeeten.



Mee natierlech ass et keng reng kommerziell Operatioun, Wunnenge ginn net direkt, mee via Organisatioune wéi Caritas Pro Familia oder Office social verlount, sou dass am Krautemer Bierg zu Helleng elo ënner anerem 2 Flüchtlings-Familljen aus dem Irak en Ënnerdaach krit hunn.



Vill Gemengen notzen de Modell nach net genuch, seet de Minister, mee d’Kierch huet scho jett weider Projeten a muss net méi iwwerzeegt ginn. Ech wier immens traureg, wann d'Kierche-Verméigen just géing geholl ginn, fir Profit ze maachen , wann net eng sozial Konnotatioun derbäi wier, da géife mir jo Evangelium verroden.