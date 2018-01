© RTL Archivbild

De Marc Angel



Dat sot de President vun der Aussekommissioun Marc Angel e Méindeg de Moien no hirer Reunioun, wou och den Ausseminister present war, fir Ried an Äntwert ze stoen. D'lescht Joer wieren zum Beispill 105 Mineuren zu Lëtzebuerg ukomm, ma bei 54 hat ee Bedenken. Déi kruten natierlech d'Méiglechkeet, duerch eng Röntge vun der Hand, a wann dat net duergeet vum Schlësselbeen oder der Hëft, ze beweisen, dass si Mineur sinn.

D'Mineurs non-accompagnés ware scho während der leschter Kommissiounssëtzung een Thema. Do hat den Ausseminister nach gesot, dass keng Röntge bei de mannerjärege Flüchtlinge géinge gemaach ginn. An engem Reportage op eiser Antenn hat den Direkter vun der Immigratioun den Dag drop awer confirméiert, dass och hei am Land esou Tester gemaach ginn, wann et Bedenken iwwer den Alter gëtt.



Den CSV-Deputéierte Laurent Mosar präziséiert, dass een den zoustännege Minister nach emol an d'Kommissioun invitéiert hätt an de Jean Asselborn huet ausgesot, hien hätt net gewosst, dass sou Tester nei mannerjärege Flüchtlinge géinge gemaach ginn. Wann e Minister bei esou engem wichtege Sujet net weess, dass a senger Direktioun Röntgen-Tester gemaach ginn, wier dat awer nëmme schwéier novollzéibar.





De Laurent Mosar



Wa Flüchtlingen den Test refuséieren, da géingen se deboutéiert ginn, präziséiert iwwerdeems de Marc Angel. Da komme se entweder an de Centre de retention oder si melle sech fir ee "Retour volontaire". Et géifen der awer och ginn, déi da verschwannen, well se weider ginn an hiert Gléck souzesoen, an engem anere Land probéieren.