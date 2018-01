En Zuchticket via Handy, dat erméiglecht elo déi nei App vun den CFL, déi dem Betrib no, komplett iwwerschafft gouf.

Mat "CFL mobile" kënnen d'Passagéier also direkt an der App fir de ganzen nationale Reseau a verschidde grenziwwerschreidend Trajeten, Tickete kafen. Donieft sollen d'Leit och méi séier iwwer eventuell Perturbatiounen informéiert ginn an d'Recherche gouf och iwwerschafft, fir déi séierst Connectioun ze fannen. D'CFL hunn e Méindeg och matgedeelt, datt d'Wifi-Offer op enger ganzer Rei Garen, dorënner dem neien Arrêt Pafendall, Beetebuerg, Esch, Miersch a Belval-Universitéit ausgebaut gouf. Weider och nach zu Péiteng, Rodange an Diddeleng-Ville. Den Ament ass eng Etüd am Gaang, fir ze kucken op 12 weider Garë mat Wifi equipéiert kënne ginn.