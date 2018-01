Sech eegestänneg maachen a Sprong an d'Beruffswelt packen (29.01.2018) Säin eegene Chef sinn, mat senger Firma autonom ginn, dovunner dreeme vill Leit.

Ob een elo en Handwierk maache wëll oder eppes am Beräich Commerce, alles ass méiglech. Esou entsti banal bis ganz innovativ Entreprisen. Datt déi nei Firma och ouni Problemer leeft, dofir kann natierlech kee garantéieren.Wéi gesäit de Programm Fit4Entrepreneurship genau aus? Wéi kann ee matmaachen? Wat fir Betriber goufe schonn duerch dëse Programm an d’Liewe geruff?D’Corinne an d’Stéphanie kenne sech scho laang, ma zanter engem Joer si si awer méi wéi just Frëndinnen, mee och Geschäftspartnerinnen. Si hunn zesummen eng Film-Produktiounsfirma gegrënnt.No hirem Ofschloss op der Uni hu si allen zwee en Examen am Beräich Commerce gemaach a well kee vun hinnen Experienzen am Entreprenariat hat, huet d’Corinne um Programm "Fit4Entrepreneurship" deelgeholl.Dass et net ëmmer einfach ass wann ee sech selbststänneg mëscht, wousste si vun Ufank un.Och wa si nach um Ufank stinn, sinn déi éischt Opträg vu groussen Entreprisen oder och eege Produktiounen schonn ofgeschloss.D’Sylvia Ridlesprige schafft bei der Chambre de Commerce an ass ënnert anerem och fir de Projet “Fit4Entrepreneurship” zoustänneg. Och si weess, dass de Schratt an d’Selbststännegkeet net einfach ass. An natierlech ass dee Beruffswee och net fir jiddereen dat Richtegt.De Projet gëtt gedroe vun der Chambre de Commerce. Well de Programm haaptsächlech fir d’Demandeurs d’emploi ass, gëtt en an Zesummenaarbecht mat der ADEM realiséiert. Matfinanzéiert gëtt e vum Fond Social Européen a vum Ministère du Travail.Fir sech den Dram vum eegene Buttek ze erfëllen, huet och d’Marthe Kayossi de Programm ugefaangen an duerchgezunn.Viru gutt engem Joer huet si sech entscheet hiren Dram konkret ginn ze loossen. Dofir huet si souguer op hirer aler Aarbechtsplaz opgehalen. Zanter 3 Méint ass hiert Geschäft elo op.Fir den Design vum Buttek a vum Logo huet si sech hëllefe gelooss, dat vun engem Grafiker dee si bei de Formatioune vu “Fit4Entrepreneurship” kenne geléiert huet. An de Formatioune léiert een also net nëmmen eppes iwwert den Entreprenariat, ma et kann een och nei Kontakter knäppen an esou entstinn deemno wéi, interessant Zesummenaarbechten.Mat héichwäerteger Lingerie a guddem Service, deen d’Marthe momentan nach ganz eleng bitt, esou soll de Buttek nieft deene grousse Chaînen an der Alstad bestoen.D’Marthe an och d’Corinne an d’Stephanie hunn de Sprong an déi nei Beruffswelt gewot a gepackt, dat mat Hëllef vu “Fit4Entrepreneurship”. De Programm eleng geet awer net duer, fir den Dram an d’Realitéit ëmzesetzen, brauch et och déi néideg Motivatioun.