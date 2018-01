Kann een de Fuussebandwuerm bekämpfen, andeems een den Fuuss selwer jot? Nee, dat bréngt näischt, seet eng franséisch Etude, op déi sech déi 3 zoustänneg Ministere Santé, Ëmwelt a Landwirtschaft beruffen. D'Co-Auteure vun dëser Etude sinn sech allerdéngs mat zum Deel géigesätzlech Aussoen an Interpretatiounen net zu 100 Prozent eens.

Fuussebandwuerm / Reportage Ben Frin



Et ass zwar éischter rar sech als Mënsch mat der „alveoläre Echinokokkose“ ze infizéieren, ausgeléist duerch de Fuussebandwuerm. Wann et dann awer geschitt, ass déi schro Krankheet an 90% vun de Fäll déidlech, wa se net behandelt gëtt. D'Fiiss ofschéissen, dat bréngt näischt am Kampf géint d'Verbreedung vum Parasit, seet eng Etude, op déi sech ënner anerem den Ëmweltministere berifft. Den Dr. Franck Boué huet un dëser Etude matgeschafft a festgestallt, dass een och mat gezieltem Schéisse vun de Fiiss hir Populatioun net däitlech deziméiert krut. Au contraire, no 3 Joer Juegt ass opgefall, datt méi Déiere vum Parasit befall waren, wéi virun der Juegt.

De Benoît Combe, deen un der nämmlechter Etude matgeschafft huet, seet erstaunlecherweis, dass ee besser hätt, d'Populatioun vun de Fiiss net méi grouss ginn ze loossen. Hie wéilt déi Responsabilitéit net iwwerhuelen, fir ze soen, datt een d'Populatioun vun de Fiiss kéint méi grouss gi loossen, well wann d'Populatioun vun de Fiiss méi grouss gëtt, geet och de Risiko an d'Luucht, datt sech Mënsche mat der „alveoläre Echinokokkose“ kéinten ustiechen.





Extrait Benoît Combes



D'Juegd op de Fuuss kann d'Infektioun mam Bandwuerm net verhënneren, Opklärung doriwwer, wéi een d'Infektioun am beschte vermeide kann, dat wier déi einfachste Preventioun, doranner si sech di zwee Hären eens.



Méi zum Sujet den Owend am Journal op RTL Télé Lëtzebuerg.

En Dënschdeg de Moien um 10 op 8 ass dann de Staatssekretär am Ëmweltministere Camille Gira Invité vun der RTL-Radio-Redaktioun