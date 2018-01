© Pit Everling / RTL Radio Lëtzebuerg

Am Text fënnt een zwee grouss Voleten: op der enger Säit sollen d'Biedem präventiv protegéiert ginn, op der aner Säit soll d'Gestioun vu Sitten, déi scho polluéiert sinn, besser gereegelt ginn.

Buedemschutz / Reportage Pit Everling



Mam Gesetz schafe mer e Kader a juristesch Sécherheet, seet d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg.

Op där enger Säit steet wéi gesot d'Präventioun vum wäertvolle Buedem, an deem mer zum Beispill 25% vun der Biodiversitéit fannen.



Mam neie Gesetz gëtt ënnert anerem en nationale Plang fir de Buedemschutz ausgeschafft, deen all 6 Joer nei gemaach gëtt. Esou solle gezielt Mesure kënne getraff ginn, fir enger Verschlechterung vum Buedem entgéintzewierken.



Den zweete Volet betrëfft al Sitten, op deenen et eng potentiell Verknaschtung gëtt, dofir brauch d'Land eng gutt Prozedur.



12.000 sinn der am Kadaster festgehalen, vun dëse leien eng 3-4 Prozent bannent PAGen. Wann d'Gesetz da bis a Kraaft ass, kënnt eng ëffentlech Prozedur, wou all d'Sitte wäerte gepréift ginn. Dat zesumme mat de Gemengen, fir eng uerdentlech Prozedur ze kréien, fir ze schaffen.



Wichteg ass et, fir d'Responsabilitéiten ze klären a fir besser ze informéieren . Fir Kloerheet ze kréie gëtt e „certificat de contrôle du sol“ agefouert, datt fir dat déi Persoun, déi eppes keeft, net d'Kaz am Sak keeft.



Dëse spillt also, wann en Exploitant e Projet op engem Site plangt, deen am Kadaster fir potentiell polluéiert Sitten, kuerz CASIPO, festgehale gouf .



D'Sophie Capus vun der Ëmweltverwaltung erkläert, datt een am Commodo-Gesetz eng Autorisatioun einfach un den nächsten Exploitant ka weider ginn. Dat soll awer heimadder anescht ginn. Et gëtt gekuckt, ob den alen Exploitant net schonn eng Pollutioun hannerlooss huet, éier deen neie koum. Déi Fro gëtt och adresséiert, wann d'Exploitatioun ganz ophält. Verkeefer a Keefer kënnen da selwer decidéiere, wie sech drëm këmmert.



Concernéiert Privatleit kënnen dës Prozedur vum Zertifikat iwwregens och lancéieren, mussen awer net.





Extrait Carole Dieschbourg (29.01.2018) D'Ministesch iwwert de Buedemschutz.

Wéi ass et mat de Käschten, hu mer d'Ministesch Dieschbourg nach gefrot. Am Kader vum Gesetz gouf festgehalen, datt wann näischt fonnt gëtt, d'Leit d'Sue vun der Analyse zeréck kréien. Dofir huet een 120.000 Euro am Joer virgesinn. De Staat kann dann och emol esou Kontrollen iwwerhuelen, dofir sinn 2 Milliounen Euro am Joer virgesinn.Wat Konsequenze vu Pollutiounen ugeet géinge mam neie Gesetz awer laangfristeg och Käschte gespuert ginn, gëtt d'Carole Dieschbourg ze bedenkenElo gëtt op den Avis vum Staatsrot gewaart. D'Ministesch hofft, datt den Text nach an dëser Legislaturperiod duerch d'Chamber ka goen.