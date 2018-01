Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© RTL-Archiv

RTL NEWS: Temoignage vum Anne Fixmer - Eng Fra wiert sech géint d'Reform vun der Fleegeversécherung



Dass zum Beispill d'Courses-Sortien aus der Lëscht vun de Prestatioune gestrach goufen. Dat heescht, dass eng Persoun iwwer d'Assurance Dependance elo keng Hëllef méi kritt, beim Akafen, oder och nach fir mat op d'Bank: ënnert deenen, déi dës Decisioun net kënne novollzéien, ass d'Copas, d'Federatioun, déi d'Prestatairen aus dem Secteur representéiert. Dass zum Beispill d'Courses-Sortien aus der Lëscht vun de Prestatioune gestrach goufen. Dat heescht, dass eng Persoun iwwer d'Assurance Dependance elo keng Hëllef méi kritt, beim Akafen, oder och nach fir mat op d'Bank: ënnert deenen, déi dës Decisioun net kënne novollzéien, ass d'Copas, d'Federatioun, déi d'Prestatairen aus dem Secteur representéiert.

Hie war schonn als Ombudsmann fir seng kloer Sprooch bekannt – an déi schwätzt en och hei als Chef vun der Copas: dass e Mënsch, deen doheem lieft oder gefleegt gëtt, elo net méi aus dem Haus ka fir Kommissiounen ze maachen, well elo kee vu bausse méi däerf mat em goen, gefält dem Marc Fischbach awer guer net!





Dat Recht kritt een ewechgeholl, seet de President vun der Copas an dofir gëtt et méi Zäit, fir an e Foyer ze goen. 40 Stonnen d'Woch gi vun elo un op d'Assurance Dépendance: schéin a gutt, mee fir de Marc Fischbach ginn hei Äppel a Biere matenee vermëscht, a vu Kompensatioun kéint ee scho guer net schwätzen.

Dass de Leit déi Fräiheet ewechgeholl gëtt, ka kaum eng Fro vu Geld sinn, mengt de Marc Fischbach; déi Responsabel hätten einfach fonnt, dass een d'Course-Sortien net méi bräicht.

Dass kuerzfristeg eppes geännert – also verbessert gëtt, am Gesetz, gleeft hien net. Als President vun der Federatioun, déi hei am Land quasi al d'Prestataire representéiert, schwätzt de Marc Fischbach vun enger onglécklecher Decisioun a bedauert, dass hei net op si, op d'Propose vun den Acteuren um Terrain, gelauschtert gouf.





D'Copas hëlt dat hei elo genee ënnert d'Lupp, an zitt dann de Bilan vum 1. Mount mat där neier Assurance Dépendance.