D'Police freet no Zeien no engem arméierten Iwwerfall e Méindeg den Owend géint 21.15 Auer op eng Tankstell zu Mäertert, an der Rue de Wasserbillig.

© Police

Zwee maskéiert Täter haten d'Mataarbechter vun der Statioun mat Pistoule menacéiert an hunn d'Suen aus der Keess geklaut.



Dono si se Richtung Parking vum Akafszenter niewendru geflücht. Ob si sech mat engem Auto ewechgemaach hunn, ass der Police no net bekannt.



Blesséiert gouf während dem Iwwerfall keen.



Direkt gouf eng grouss Sichaktioun an d'Wee geleet. Vun deenen zwee Täter feelt allerdéngs nach ëmmer all Spur. Si haten Händchen un an hir Gesiichter mat enger Zort Motorradsmask bedeckt.



Hei déi genee Beschreiwung vun der Police:





Täter 1: bekleidet mit schwarzer Jeanshose und schwarzem Pullover mit Kapuze, schwarze Schuhe mit weißen Sohlen.

Täter 2: bekleidet mit grauer Hose, khakifarbener Kapuzenjacke, schwarzer Rucksack.



Zeien, déi eventuell suspekt Persounen oder Autoen an der Zäit tëscht 21 an 21.30 Auer an der Géigend vun de Pompelstatiounen zu Mäertert an der Rue de Waasserbillig gesinn hunn, sollen den 113 oder d'Police vu Gréiwemaacher kontaktéieren.