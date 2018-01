© RTL-Archiv

Den Avis vum Staatsrot gëtt och erwaart.



23 Amendementer goufen am Oktober deposéiert, e Méindeg goufen déi wichtegst vun der Ministesch Corinne Cahen an der Kommissioun presentéiert.



En Independant kann temporär fir 6 Méint vum Revis profitéieren. Stéit mat Kanner kréie 15% méi, dat sinn 105 Euro méi, wann ee Kannergeld kritt.



Am Ganze sinn dat Zousazkäschte vu 7 Milliounen Euro fir de Staat. An et kënnt och eng Iwwergangsphas fir Pensionéierter.



Um Dënschdeg de Moie gëtt dann de „Plan hospitalier“ an der parlamentarescher Gesondheetskommissioun ugeholl, deen an der 2. Februarwoch dierft am Plenum gestëmmt ginn. Deputéiert hunn iwwert e Joer dru geschafft. Rapportrice ass d'LSAP-Deputéiert Cecile Hemmen.



En anere wichtegen Dossier, mat deem sech d'Deputéiert vun der parlamentarescher Kommissioun vum Ëffentlechen Déngscht befaassen ass de Gehälteraccord an der Fonction Publique. D'Membere vun der Finanzkommissioun dierften um Dënschdeg de Rapport vun hirem President dem DP-Deputéierten Eugène Berger iwwert d'Lutte géint d'Wäisswäsche vu Suen an de Finanzement vum Terrorismus unhuelen.