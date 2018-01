© RTL Télé Lëtzebuerg

Et soll sech awer, genee esou wéi e Méindeg de Mëtteg, ëm e Feelalarm gehandelt hunn.







#CFLINFOSALL Alarme incendie déclenchée en Gare de Luxembourg.

Suite à une alarme incendie déclenchée en gare de Luxembourg , des retards sont à prévoir sur tous les trains. Pas de circulation sur la voie 3 pour le moment — CFLinfos (@CFLinfos) January 29, 2018

Feelalarm op der Stater Gare (29.01.2018) Géint 13.25 Auer ass an der Stater Gare en Alarm declenchéiert ginn. D'Leit goufen aus dem Gebai evakuéiert an d'Dieren zougespaart. Zich hu Verspéidung.

Um Méindeg géint 13.25 Auer war an der Stater Gare en Alarm declenchéiert ginn. D'Leit goufen aus dem Gebai evakuéiert an d'Dieren zougespaart. Zich kruten natierlech Verspéidung. Feelalarm gewiescht. Och hei huet et sech ëm e Feelalarm gehandelt.

Vers 13h25, l’alarme incendie a été déclenchée dans une partie de la Gare de Luxembourg non accessible au public. Pour des raisons de sécurité, l'ensemble du bâtiment de la Gare a été évacué et la circulation des trains a été arrêtée sur la voie 3. Après reconnaissance des lieux, aucun début d’incendie n’a été constaté. Aucune personne n’a été blessée.





© RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira © RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira © RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira © RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira © RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira © RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira © RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira « ZréckWeider »

© RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira

. Am Kader vun der Renovatioun vum Restaurant an der Annex vun der Stater Gare sollt den Dampofzoch gebotzt ginn. Well den Ofzuch awer voller alem Fett war, huet d'Maschinn, mat där gebotzt gouf, vill Damp produzéiert. Dësen Damp huet de Feieralarm ausgeléist an d'Annex huet missen evakuéiert ginn. Zu kengem Ament huet Gefor fir d'Leit bestanen.