© AFP-Archiv

Um 11.30 Auer ass eng Pressekonferenz, op där et Detailer vum Promoteur, deene Responsabele vum Geschäft an der Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer gëtt. De Bail ass um Dënschdeg de Moie fir 10 Joer ënnerschriwwe ginn.

D'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer huet betount, datt et e Projet wier, deen d'Stad no vir brénge géing. D'Zesummenaarbecht mat Codic wier bis elo wonnerbar verlaf, sou d'Lydie Polfer.





De grousse Projet wier eng Plus-value fir d'Stad Lëtzebuerg. D'Buergermeeschtesch hofft, datt de grousse Chantier gutt weider kënnt. Enn 2019 sollen d'Galeries Lafayette kënnen an dat neit Gebai vum Royal Hamilius eraplënneren.

1 Millioun Visiteuren erwaart ee sech d'Joer, huet den Nicolas Houzé, Generaldirekter, betount.

Et wäerten tëscht 120 an 150 Leit fir d'Galeries Lafayette hei zu Lëtzebuerg schaffen.

Déi franséisch Chaîne huet scho virun der Pressekonferenz e Communiqué op hirem Site publizéiert, an deem se schonn de ganze Projet bestätegen an erklären.D'Geschäft installéiert sech op net manner wéi 9.000 Metercarré iwwer am ganze 6 Stäck, mat Panorama-Terrasse. D'Galeries Lafayette wäerte franséisch an international Marken ubidden.No Berlin, wou d'Chaîne 1996 e Geschäft opgemaach huet, ass dëst dann den zweete Buttek baussent Frankräich, dee vun der Direktioun a Frankräich geréiert gëtt. 6 aner Butteker am Ausland funktionéiere via Franchisen. Sou zum Beispill zu Dubai, Jakarta an Istanbul an d'nächst Joer och am Kuwait.Am Hexagon zielt d'Galeries Lafayette aktuell 57 Geschäfter. Ënnert anerem zu Shanghai an zu Istanbul sollen an Zukunft Butteker opgoen. Och a China sollen an Zukunft eng 10 Butteker opgoen.An engem Interview mam Figaro huet den Nicolas Houzé drop higewisen, dass een hei am Land op déi lokal Populatioun, souwéi déi ronn 3,5 Milliounen Touristen, dorënner vill Geschäftsleit, déi all Joer op Lëtzebuerg kommen, wëll setzen.Et wéilt een och vum Afflux vun enger jonker Clientèle mat enger héijer Kafkraaft profitéieren, sou nach de Patron vun de Galeries Lafayette am Interview.Do virdrun sollt sech d'Galeria Inno an dem neie Komplex néierloossen. Déi hat awer op eemol ee Réckzéier gemaach, nodeems et Retarde beim Bau goufen.Donieft hate schonn Supermarchéschaîne Delhaize an d'confirméiert, hir Dieren Enn 2019 um Aldringen opzemaachen.

D'Fnac hätt 10 Joer gewaart, fir op Lëẗzebuerg ze kommen, a wier wéinst dem Royal Hamilius elo endlech drop an drun, seng Dieren hei opzemaachen, sot den Thierry Behiels vu CODIC.

Fir de Sky Restaurant um leschte Stack vum Royal Hamilius sicht een nach en interesséierte Restaurateur. D'Büroen am Gebai gi verlount.

Wat de Logement ugeet, si scho 40 Prozent vun de Wunnenge verkaaft.

630 Parkplaze sinn ënnert dem Gebai, fir d'Büroen, d'Leit déi am Komplex wunnen a fir d'Commercen. De Parking soll schonn dëst Joer am September opgoen.