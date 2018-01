© RTL-Archiv

D'Beamten hunn de Mann, wou normalerweis 50 Kilometer an der Stonn erlaabt sinn, mat 104 gepëtzt.



Wéi et um Dënschdeg de Moien am Policebulletin heescht, wier de Chauffeur staark alkoholiséiert gewiescht.



Hie krut säi Führerschäin ofgeholl a gouf protokolléiert.



En Accident gouf et dann um Dënschdeg de Moien zu Esch an der Rue Jean-Pierre Michels. Géint 6.30 Auer hat et do gerabbelt. Eng Persoun gouf verwonnt.