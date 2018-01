D'Gesondheetsministesch schwätzt vun enger grousser Erliichterung. Et huet nämlech annerhalleft Joer gedauert fir d'Diskussiounen zu engem Gesetz ze finaliséieren an am Ganzen 2,5 Joer, wann een och nach déi reglementaresch Prozedur ronderëm de Règlement Grand-Ducal an d'Carte Sanitaire derbäi zielt. Eng Detail-Aarbecht, wou ee sech mat vill verschiddenen Acteuren huet mussen eens ginn, erkläert d'Lydia Mutsch. Dat aalt Gesetz huet schonn iwwer 20 Joer um Bockel. Mam neie Gesetz gëtt d'Spidolslandschaft reforméiert an d'Spideeler kréien d'Méiglechkeet sech als modern Spideeler opzestellen. D'Gesondheetsfuerschung soll an de klineschen Alldag kënnen afléissen. Derbäi kommen och eng ganz Partie Garantië fir d'Patienten, sou d'Lydia Mutsch.





D'Lydia Mutsch iwwert de Spidolsplang



De Spidolsplang wär zwar eng Äntwert op verschidden Erausfuerderungen am Spidolssecteur, mä wat ee méi bräicht, wär eng global Äntwert fir den Gesondheetssecteur. An dofir hätt sech d'CSV enthalen, erkläert den Deputéierten Jean-Marie Halsdorf. Grosso Modo wär et e klenge Schrëtt an déi richteg Richtung, mä et géing immens vill feelen. Zum Beispill wieren an dësem Spidolsplang keng Elementer iwwert eng Collaboratioun an der Groussregioun.





De Jean-Marie Halsdorf



D'Gesetz kéint iwwerdeems schonn nächst Woch an der Chamber gestëmmt ginn.