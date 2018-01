© SaDiff

Op der Plaz ukomm hunn d'Pompjeeën net schlecht gestaunt, do souz tatsächlech e klengen Hond um Daach vun engem Haus. Mat Hëllef vun der Dréileeder konnt d'Déier aus senger mësslecher Situatioun befreit ginn.D'Leit aus der „Maison des soins“ an der nämmlechter Strooss waren och ganz engagéiert. Si stounge mat engem gespaanten Duch do ze waarde bis d'Pompjeeë koumen, falls den Hond géif eroffalen. E grousse Merci geet also och un all d'Leit aus der „Maison des soins“, déi sech fir de Mupp agesat hunn.