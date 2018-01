© RTL-Archiv

Dat war eng Ausso, um Stater Geriicht, vun der Duechter vun engem haut 87 Joer ale Mann am Prozess wéinst v.a. Abus de faiblesse géint eng 38 Joer al Fra. Si kritt, fir den Zäitraum tëscht 2008 an 2015, an der Haaptsaach Ophiewunge mat de Kreditkaarte vum Affer virgehäit. Zanter spéitstens Ufank 2003 haten d'Fra an de Mann eng Relatioun mateneen.

Doriwwer wär sech d'Duechter vum Affer allzäit dee Moment bewosst ginn. No an no hätt ee manner Kontakt zum Papp gehat, an et wär een iwwer Telefon och net méi un hie komm. Ënner Tréinen hat si erkläert, vun der Beschëllegter virgeworf kritt ze hunn, si géif d'Konte vum Papp plëmmen. Am September 2015 hätt si vun der Fra gesot kritt, si kéint net méi an d'Haus eran; dofir wär ee kuerz drop mat der Police dohi gaangen. D'Haus wär... „ënner aller Klarinett“ gewiescht, huet d'Presidentin vum Geriicht de Saz fäerdeg gemaach. D'Affer sot doropshin, et hätt kee Courage méi gehat; am Haus wär kee waarmt Waasser méi gewiescht, kee Gas méi, an de Mann hätt och direkt missen an d'Klinik.

De Fils vum Affer huet de Moien erkläert, d'Ugekloten hätt an därselwechter Firma geschafft wéi hien; en hätt si allerdéngs net besser kannt. Als Frëndin vu senger Niess hätt d'Fra de Papp 2002 kenne geléiert; säi Verhalen zum Papp hätt 2003 geännert, wéi d'Relatioun tëscht deenen zwee entstanen ass, woumat hien net averstane war. De Papp hätt ee Moment gesot, hie wär frou, wann d'Ugekloten eraus wär; déi hätt awer gesot, si géif net méi erausgoen aus dem Haus. Op engem Begriefnis am Joer 2015 hätt de Papp immens schlecht ausgesinn: Op der Toilette hätt de Fils„de Misär gesinn, dass hien eng voll Pampers un hat. Ech hunn him du mäi Kalzong geléint!“ De Papp hätt him och gesot, kee waarmt Waasser méi ze hunn, wouropshin een an d'Haus wollt. Den Zoustand dovu wär e Schock gewiescht, et wär net dobannen z'erdroe gewiescht, ganz schlëmm, ë.a. wéinst Iessreschter, déi een do fonnt huet, an dem Geroch. De Papp wär net méi amstand gewiescht, fir eppes ze maachen. Seng Kanner hunn d'Haus doropshi botze gelooss an ë.a. de Courrier vum Papp recupéréiert an ausenee geholl. Fir d'Affer, dat Repercussioune gefaart hätt, dass eppes géif passéieren, wär et gesondheetlech och eng Minutt virun 12 gewiescht, sou säi Fils.