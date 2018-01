© RTL Télé Lëtzebuerg

D'Delegatioun huet sech duerno a Richtung US-Ambassade beweegt, fir do no Ënnerstëtzung ze froen.E Samschdeg waren zu Köln e puer Dausend Kurden zesummekomm, zu deem de kurdeschen Daachverband "Nav-Dem" opgeruff hat. Op hire Pancartë stounge Fuerderungen, wéi „Fräiheet fir Kurdistan“ oder "Europa Schumm Dech". D'Protestaktioun gouf awer relativ séier ënnerbonnen, well ze vill Leit Fändele dobäi hate mam Bild vum inhaftéierte Chef vun der verbuedener kurdescher Aarbechterpartei PKK drop. Biller vum Abdullah Öcalan ze weisen, ass verbueden.

D'Tierkei hat den 20. Januar eng Militäroffensiv lancéiert, déi sech géint déi kurdesch YPG riicht. Doropshi sinn tierkesch Buedemtruppen an d'Regioun Afrin a Syrien amarschéiert an d'Arméi huet Dosenden Ziler aus der Loft a mat Artillerie beschoss. Et gouf Doudeger a vill Blesséierter.



