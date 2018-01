E Méindeg de Mëtteg géint 13.00 Auer ass d'Police op d'Gare zu Ëlwen geruff ginn, well do ee Mann randaléiert huet.

De Mann ass iwwer d'Gleiser gelaf an huet aner Persoune belästegt. De Beamte géigeniwwer huet de Mann sech immens aggressiv a provokativ verhalen, iwwerdeems huet hien d'Polizisten och ëmmer nees beleidegt.D'Police huet de Mann opgefuerdert d'Gare ze verloossen, dëst huet hien dunn och gemaach. Ma eng Stonn méi spéit gouf d'Police op een Neits alarméiert. Hien hat d'Fënsterscheif vun enger Telefonskabinn mat enger Fläsch zerschloen. Dobäi koum, dass de Mann Mataarbechter vun den CFL beleidegt huet an hien huet esouguer seng Box ausgedoen.Eng Fra, déi iwwer d'Gare getrëppelt ass, konnt vun engem Mataarbechter vun den CFL gerett ginn, ewéi den aggressive Mann probéiert huet, si z'aggresséieren.Ewéi d'Police op der Plaz ukomm ass, hu si de Mann matgeholl. Op Uerder vum Parquet gouf hie festgeholl, dat well hie schonns dacks negativ opgefall ass.