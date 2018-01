Wéi d'Police iwwer Twitter matgedeelt huet, gouf en Dënschdeg um 15.34 Auer eng Bijouterie zu Iechternach an der Rue de la Gare iwwerfall.

Déi 2 Täter hu Bijoue geklaut a sinn duerno ze Fouss an Direktioun Trifolion geflücht.Ee Mann ass 1,65 Meter grouss, huet eng hell Hautfaarf, e Stoppelbaart an hat zur Dotzäit eng däischter Jackette, eng hell Jeansbox, wäiss Sneakers an eng Kaputz un.Deen Zweeten ass 1,85 Meter grouss a gouereg. Och hien huet eng hell Hautfaarf, hat eng däischter Jackette un, mat enger Mutz, bloer Jeansbox a Sneakers.