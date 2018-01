D'Uerteel aus 1. Instanz gouf dunn nämlech confirméiert. Duerch dat Accident war e Mann op engem Scooter gestuerwen, wéi en Automobilist, dee voll an ze séier gefuer war, versicht hat, fir en 12 Meter laange Bus z'iwwerhuelen. De Chauffeur war dofir am November 2013 ënnert anerem zu engem Joer Prisong mat Sursis veruerteelt ginn.



Fir zwou Parties civilen, déi deemools als Foussgänger physesch a psychesch Sequellen dovu gedroen haten, ware virun eppes méi wéi 4 Joer Experte genannt ginn, déi deene Leit hire Schued evaluéiere sollten.



E Mann, deen deemools vum Scooter erfaasst gi war, haut nach Péng am Knéi an an der Nuque huet an zanterhier eng 200 Seancë beim Kiné hat, wollt duerch d'Expertise vun engem Dokter unerkannt kréien, dass d'Péng am Knéi mam Accident zesummen hänkt. Fir eng weider Expertise gouf et awer elo keng Zoustëmmung vun den zweete Riichter.