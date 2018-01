Luucht-Manktem: Wat maachen? (30.01.2018) Datt mer et dëst Joer mat engem aussergewéinlech däischtere Wanter ze dinn hunn, ass der neister Wieder- Statistik no, e Fakt.

Déi neiste meteorologesch Donnéeë confirméieren et, mer sinn effektiv mat engem däischtere Wanter confrontéiert, sou wéi en an der Moyenne nëmmen all 30 Joer virkënnt. Hate mer op eise Wiederstatiounen iwwert di lescht puer Joer gekuckt nach duerchschnëttlech 84 Stonne Sonn tëscht Dezember an Enn Januar, sou sinn et der dës Kéier nëmme ronn d'Hallschent. Ganzer 43 Stonnen, dat ass op der Wiederstatioun vun Ëlwen souguer nach dee beschte Wäert aus dem ganze Land.Resultat: vill Leit si méi midd wéi soss a kënnen och mol de Wanterblues kréien. Hëllefe kann déi sougenannte Luminotherapie, hei kann ee sech vun enger Luucht bestrale loossen, déi d'Sonneliicht imitéiert, et ginn awer och speziell Therapieraim, ewéi zu Munneref, hei mat souguer enger Wüstelandschaft.Dass een ënner Luuchtmangel läit, mierkt ee virun allem dorun, dass ee méi midd ass wéi soss. Dat grot Wieder schléit och sou munche Leit bei eis an der Redaktioun op d'Gemitt.Dëse Wanter ass et zwar bis elo zimlech däischter ma et war awer och scho mol schlëmmer, an den 2 Wanterméint vum Januar an Dezember 1998/1999 hat et am ganzen nëmme 27 Sonnestonne ginn.