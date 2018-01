"Keen Notzen am Verbuet vun der Vollverschleierung" (30.01.2018) "D'Regierung huet eng Léisung gesicht, fir e Problem, deen et nach net gëtt" dat sot de President vun der Mënschrechtskommissioun Gilbert Pregno.

Et wier jo kloer, datt et hei ëm d'Burka oder den Nikab géing goen, woubäi geschat gëtt, datt hei zu Lëtzebuerg tëscht 5 an 10 muslimesch Fraen deen droen. Fir d'Mënscherechtskommissioun ass déi ganz Diskussioun net ubruecht.

Bis Ufank 2017 sinn der Regierung déi aktuell Reglementatiounen duergaangen. Déi Meenung hu se allerdéngs geännert an e Gesetzprojet op den Instanzewee geschéckt. Fir de President vun der Mënschrechtskommissioun, Gilbert Pregno, wier net bewisen, datt d'Gemengereglementer hei net duer gaange wieren. Si wieren nach ni a Saache Voile intégral agesat ginn. Et hätt een also nach guer net gesinn, ob déi Texter wierken oder net.



Den europäesche Geriichtshaff zu Stroossbuerg iwwerléisst de Länner, ob een esou e Verbuet aféiert oder net. Et muss awer ënnersicht ginn, ob Fraen, déi sech vermummen dat harmonescht Zesummeliewen an enger Gesellschaft a Gefor bréngen. De Problem zu Lëtzebuerg wier awer, esou d'Deidre du Bois vun der Mënschrechtskommissioun, datt hei am Land keng seriö Etüd gemaach gouf. Et géif een net wëssen, wat den Impakt vun esou engem Verbuet wier. Et géing net duer goen, d'Etüden am Ausland ze kucken, well d'Realitéit hei am Land eng anescht ass, wéi zum Beispill bei eisen Noperen a Frankräich oder der Belsch.



Am Projet de Loi stéing näischt iwwer d'Begrënnung, den Notzen oder den Impakt, deen dee Verbuet soll hunn. Et géif ee géint d'Fraen goen, wann dem Mann, dee si eventuell derzou géing forcéieren, näischt géing geschéien.



Esou e Verbuet wier awer en Agrëff op d'Recht, déi all Mënsch hätt op Privatsphär an op d'Reliounsfräiheet.