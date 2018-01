LIVESTREAM vun www.spacex.com/webcast





Lancement GovSat1 / Reportage Nadine Gautier





Den Ament ass, fir de Lancement LIVE op der Plaz matzerliewen, eng grouss Delegatioun zu Orlando ënnerwee. Een dovunner ass natierlech de Premier Xavier Bettel, dee sech ganz houfreg gewisen huet. Et géif hei ëm eng nei Etapp goen. an den 80er Joren hätt een d'SES matgegrënnt, déi haut e Weltbetrib ass. Et wier eng Depense militaire, déi ee misst maachen, awer d'Sue gescheit ausgëtt, wou herno och e Retour op den Invest zeréckkënnt. Déi Sue ginn net einfach zur Fënster erausgehäit, sou nach de Premier. De Satellitt GovSat1 ass e Militär- a Kommunikatiounssatellitt vun der Firma GovSat, mat Sëtz zu Betzder, deen esouwuel fir d'Defense wéi och fir déi zivil Sécherheet an den Asaz soll kommen. Dat Ganzt ass am Kader vun der Participatioun vu Lëtzebuerg an der NATO ze gesinn.Den Ament ass, fir de Lancement LIVE op der Plaz matzerliewen, eng grouss Delegatioun zu Orlando ënnerwee. Een dovunner ass natierlech de Premier Xavier Bettel, dee sech ganz houfreg gewisen huet. Et géif hei ëm eng nei Etapp goen. an den 80er Joren hätt een d'SES matgegrënnt, déi haut e Weltbetrib ass. Et wier eng Depense militaire, déi ee misst maachen, awer d'Sue gescheit ausgëtt, wou herno och e Retour op den Invest zeréckkënnt. Déi Sue ginn net einfach zur Fënster erausgehäit, sou nach de Premier.

De Satellitt GovSat1 ass awer net direkt operationell. Vir d'éischt brauch en nach e puer Deeg, ier en op där Plaz ukënnt wou e soll. Duerno da ginn Tester gemaach, eréischt am Mäerz soll en och richteg a Betrib geholl ginn, wéi de Markus Payer, Spriecher vun der SES präziséiert.



Bis ewell huet ee wuel Interessenten fir déi geséchert Dateniwwerdroungen, déi d'Frequenzen iwwert de Satellitt notze wëllen. Konkretes um Pabeier gëtt et awer nach net, well déi Länner waarde bis de Satellitt emol an der Luucht ass, seet de Premier Xavier Bettel. Déi nächst Stonne géife weisen, ob dat Ganzt en Erfolleg ass.



De Satellitt gëtt mat enger Falcon-9-Rakéit eropgeschoss. Besonnesch hei ass, datt den éischten Deel vun der Rakéit, deen sech no kuerzer Zäit vum Rescht ofléisst, nees kéint recycléiert ginn. Fir d' Presidentin vu Space X, d'Gwynne Shotwell, eng Technologie un där d'Zukunft vun dëser Industrie hänkt. D'Käschte ginn erof, an d'Technike verbessere sech.



En Dënschdeg den Owend soll de Lëtzebuerger Satellitt eropgeschoss ginn. Dat Ganzt kann ee Live op RTL.lu matverfollegen.



Tweet / Schneider



Lancement GovSat-1: la fenêtre de tir s’ouvre aujourd'hui à 22 h 23 (heure lux.). Le lancement est transmis en direct sur https://t.co/XUrIvWmCke — Etienne Schneider (@EtienneSchneide) January 30, 2018