D'"Courses-Sorties" ginn et net méi an der selwechter Form, ma ofgeschaaft goufe se awer net, esou de Sozialminister.

D'Courses-Sorties goufen am reforméierte Gesetz iwwer d’Assurance-Dependance net einfach ofgeschaaft, mä mir hu se duerch Garden ersat, seet de Minister fir d’Sécurité Sociale, deen en Dënschdeg de Moien am Kader vun enger Pressekonferenz op déi rezent Diskussioune ronderëm d'Fleegeversécherung reagéiert huet. An engem oppene Bréif un d'Lydia Mutsch an de Romain Schneider an an engem Temoignage op Radio Lëtzebuerg hat eng concernéiert Fra sech iwwer déi nei Reegele beschwéiert. Si hätt elo kee Recht méi op d'Courses-Sorties an dobäi wier dat déi eenzeg Hëllef, déi si bräicht, ee Reproche, deen de Romain Schneider net gëlle léist.

Assurance Dépendance(3) / Serie Monique Kater



Also sou ass dat alles net! Seet de Minister Schneider an domadder wäert deem engen oder aneren direkt e Stee vum Häerz falen. Et hätt kee gesot, dass d'Courses-Sorties net méi gebraucht géifen an et hätt ee sech och net ofgeschaaft, wuelverstane géif et se net méi an där selwechter Form, mä an enger anerer, ëmgetesselter. De Romain Schneider erkläert, wéi et richteg ass, versteet natierlech awer, dass d'Madame Fixmer sech hei wiert.

Déi Fra huet d'Recht, selwer ze decidéieren, ob si an de Foyer wëll goen, oder d'Saachen, wéi akafen, an de Kino oder spadséieren, wëll selwer maachen. Effektiv gouf dat an der neier Fleegeversécherung méi flexibel gemaach an d'"Courses-Sorties" goufen an eng Garde ëmgewandelt, sou de Minister.

Dee neie System wier also méi flexibel, qualitativ besser. Och a grad wann een d'Leit wéilt an der Gesellschaft, am sozialen Ëmfeld halen. Mä, an do ass de Minister fir d'Sécurité Sociale formell: déi nei Mesurë wiere keng Musse-Saach. Et kéint ee selwer decidéieren, dat eent, dat anert, oder e Mix vu béidem. Et misst keen an e Foyer goen.

Et kann een de Choix huelen, eleng eng Aktivitéit ze maachen, dat muss da just ugefrot ginn. Donieft präziséiert de Romain Schneider, datt déi 40 Stonnen, déi "en groupe" sinn, och ëmgewandelt kënne ginn an bis zu 7 Stonne individueller Betreiung. Zu deem Ament kann een da seng perséinlech Besoine realiséieren. Genau dat huet d'Fra jo gefrot. Dofir réit de Minister hir, datt si hei Récksprooch mam Prestataire soll huelen, fir an deem Moment dat ze kréien, wat si brauch.

Dass de Marc Fischbach an d'Copas den neie System an d'Reform och vun de Courses-Sorties elo géinge kritiséieren, kéint hien, Romain Schneider, net verstoen. 2015 hätt d'Federatioun vun der Prestatairen, an hirem Avis festgehalen, mat engem Changement kënnen ze liewen.



Nodeem d'Press informéiert gëtt, wäert och d'CNS an déi nei Verwaltung eng kloer Kommunikatioun maachen un all d'Prestatairen, esou datt et fir jidderee ka kloer gestallt ginn.

De Minister fir d'Securité Sociale berouegt also, d'Courses-Sorties si net ofgeschaaft, mä reforméiert Jidderee kéint weiderhin individuell iwwer d'Assurance Dépendance iwwer säin Alldag an d'Hëllef déi e brauch, matdecidéieren.