„Mir hunn d'Courses-Sorties net einfach ofgeschaaft, mä mir hu se ersat duerch e Modell, dee méi flexibel ass an deen d'Zil huet, dat soziaalt Isolement vun den eelere Leit ze verhënneren“, huet de Minister fir d'Sécurité Sociale en Dënschdeg virun der Presse präziséiert. Et hätt een och elo nach de Choix, entweder an e Foyer ze goen, oder op individuell Hëllef zréckgräifen, mä och e Mix vu béidem wier méiglech. Heimatter reagéiert de Romain Schneider op en Temoignage vun enger Fra, déi sech an engem oppene Bréif an op Radio Lëtzebuerg driwwer geiergert hat, dass een hir d'Recht ewechgeholl hätt, op eng Hëllef beim Akafe goen, wat si eleng net méi kéint maachen. De Minister Schneider äntwert an erkläert, dass et dës Hëllef nach gëtt, just an anerer Form.

Extrait Romain Schneider



Am Fall wou engem dës staatlech Hëllef net duer geet, kann een an der Stad Lëtzebuerg op e Service zréckgräifen, dee sech „Hëllef fir Seniore“ nennt an deen ee vu 60 Joer u kann ufroen, wann een doheem net méi bei allem eleng eens gëtt. Beim Rideauen opzehänken zum Beispill, oder wann een net méi ka akafe goen, ouni dass ee mat geet. Et ass eng Offer vun där een iwwregens och ka profitéieren, wann een, egal wéi al, vläicht d'Bee gebrach huet, a just fir eng Zäit Hëllef brauch. Dëse Service kascht zwar eppes, ass awer dofir onkomplizéiert an u soss keng Konditioune gebonnen.

Assurance Dépendance (4) / Serie Monique Kater



Den Telefon an de Grapp an dann de 45 75 75 uruffen, do ginn et nämlech d'Informatiounen iwwer all d'Servicer. déi d'Stad Lëtzebuerg ubitt fir eeler Leit a fir de Fall, wou ee soss Hëllef am Alldag brauch. Den Alter ass hei egal. Op dëser Nummer erreecht een den Telealarm, Repas sur Roues, Help oder Hëllef doheem. De Service ass eng Alternativ zu „verschiddene“ Prestatiounen, déi iwwer d'Assurance Dépendance lafen an déi geännert hunn, mat der Reform.

D'Zil wier awer dat selwecht, seet déi nei Stater Sozialschäffen Isabel Wiseler, Leit iwwer 60 d'Méiglechkeet ginn, an hirem Doheem ze bleiwen, esoulaang et geet. Si kommen da fir déi kleng Saachen, déi an engem Haushalt ufalen, ma fir déi een an engem gewëssen Alter awer Schwieregkeete kritt, fir ze maachen.

Eng Deel-Alternativ also zu deem, wat iwwer d'Fleegeversécherung kann organiséiert ginn, wann e klengt Stéck Autonomie verluer ass. De Service vun der Stad Lëtzebuerg ass zum Beispill och do, fir Klengegkeeten ze flecken, fir déi eng Firma emol guer net laanscht kënnt. D'Initiativ „Hëllef fir Senioren“ leeft iwwer eng Konventioun mat ProActif, erkläert d'Sozialschäffen Isabel Wiseler. Fir net eleng missen anzekafen oder wann een eppes Administratives ze maachen huet, freet een einfach, fir doheem ofgeholl ze ginn.

Souguer fir Persoune mat Rollator oder Rollstull ass dëse Service kee Problem. Eenzeg Konditioun, d'Persoun muss sech aus dem Rollstull eraus beweege kënnen a sech an den Auto kënne sëtzen. D'Leit, déi fir de Service schaffen, hunn eng Basis-Formatioun a kënne mat verschidde Gesten hëllefen. Fleeg kënne si de betraffene Persounen awer net ginn. Dowéinst kënne si keng Persoune mat Demenz oder déi staark fleegebedierfteg sinn en Charge huelen.

1.700 Interventiounen hätt dëse Service zejoert gehat, sou d'Stater Sozialschäffen. Et kascht mam Deplacement net grad 20 Euro fir eng Stonn an da kann op d'hallef Stonn verlängert ginn.