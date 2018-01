© CISP

De Schock vum Accident war esou grouss, datt den Auto, deen op der Chaufferssäit getraff gouf, e puer Meter weider op den Trottoir geschleidert gouf. D'Persoun, déi den 112 geruff huet, huet do matgedeelt, datt déi 4 Persounen am Auto blesséiert wieren.Dowéinst goufe souwuel de Samu, wéi och 4 Ambulanzen op d'Plaz geschéckt. D'Persounen am Auto hunn alleguer misste wéinst hire Blessuren aus dem Gefier gebuerge ginn, ageklemmt ware si awer net. Och de Buschauffer gouf dono mat enger fënnefter Ambulanz oftransportéiert.D'Pompjeeë vu Péiteng schwätze vu véier Liichtblesséierten an eng Persoun, déi méi uerg verwonnt gouf. D'Strooss, wou soss vill Trafic ass, huet während de Rettungs- an den Opraumaarbechte misse gespaart ginn.Op der Plaz war de Samu vun Esch, d'Pompjeeë an de Rettungsdéngscht vu Péiteng, souwéi d'Ambulanze vu Péiteng, vu Suessem/Déifferdeng a vun Esch.De ganzen Asaz huet bis ronn 23.30 Auer gedauert, well de Bus och huet missen ofgeschleeft ginn.