De Centre Héliar an der Weilerbaach gëtt jo elo renovéiert an d'Flüchtlingen, déi do ënnerbruecht waren, hu misse plënneren. Zwou parlamentaresch Froe gouf et dozou an d'Asbl Konterbont, déi an deem Haus aktiv ass, huet elo op d'Äntwerte vun der Ministesch Corinne Cahen an dem Minister Claude Meisch reagéiert. Et kéint een net alles esou stoe loossen.



Déi concernéiert Famille goufen Ugangs Dezember informéiert, datt se missten erausplënneren. Den Olai hätt hinnen eréischt a leschter Minutt, den 19. Dezember, hir nei Adress kommunikéiert. Bannent zwou Wochen an iwwer d'Feierdeeg hu si misste plënneren. Si kruten dofir keng Hëllef, keng Plënnerkëscht oder eng Camionnette. Ouni Hëllef vu Frënn wäre si mat hire Saachen net an hiren neien Zentren ukomm.

Dem Olai no wär eng Ënnerstëtzung beim Plënneren net virgesinn. D'Leit misste léieren, eleng eens ze ginn. Konterbont betount awer, datt vill Demandeuren hir Besoinen net mol kéinten ausdrécken, och nach an hirer Mammesprooch. Si hätten och net e puer Mol gefrot fir relogéiert ze ginn.

Kee Responsabele vum Olai wär op der Plaz gewiescht, fir d'Plënneren ze begleeden.

D'Kanner mussen d'Schoul elo natierlech wiesselen. An anescht wéi an der Äntwert vun de Ministere Cahen a Meisch kéint e Kand, dat am Précoce an der Weilerbaach war, net a seng nei Klass, well den Olai keen Transport vu Bollendorf-Bréck op Bäerdref organiséiert kritt. Eng Famill vu 6 Jugendlechen an hir Eltere sollt zu Ettelbréck an zwee Zëmmeren ënnerbruecht ginn. No vill Interventioun krut d'Famill en zousätzlecht Zëmmer, mä d'Situatioun wär nach ëmmer ganz enk an onglécklech.

Konterbont asbl vermësst Respekt a Mënschlechkeet vis-a-vis vun deene vulnerabele Famillen an eng anstänneg Kommunikatioun – dat an engem Land wéi Lëtzebuerg.



