© Domingos Oliveira/RTL

De 67 Joer ale Mann hat e Véitransporter viru sengem Bauerenhaff dirigéiert. Dobäi gouf hie wuel vum Camionschauffer kuerzzäiteg iwwersinn an dee krut en dunn ze paken. Den Tëschefall war géint 8h42 an der rue du Coin zu Réid bei Trënteng. Fir den Ongléckleche sollt all Hëllef ze spéit kommen.

De Parquet huet eng Autopsie ordonnéiert an de Miess- an Erkennungsdéngscht gouf geruff.





D'Ambulanz vu Réimech, de Samu aus der Stad, den Asazzenter vu Mutfert an d'Police waren op der Plaz.