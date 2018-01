© RTL Luxembourg /Gaël Arellano

Den 30 Joer ale Mann steet jo den Ament virun de Riichter zu Arel, well hie soll am November 2014 dat 14 Joer jonkt Béatrice Berlaimont abuséiert an dunn erstécke gelooss hunn, eng Dot, déi net déi eenzeg soll vum Pierson gewiescht sinn.





Prozess ëm de Jérémy Pierson/Reportage Roy Grotz



Mat eben anere ganz uerge Faiten, déi deem Accuséierten zur Laascht geluecht ginn an do dann och enger presuméierter Aggressioun vun enger finnescher Fra am Juni 2014 am Park Laval zu Eech. Während dem Joggen soll de Pierson déi 18 Joer al finnesch Fra op där Plaz agresséiert hunn, fir se mat engem Duch wahrscheinlech wëllen ze betäuben, wéi dëst net gelongen ass, soll och en Elektroschocker an d'Spill komm sinn an d'Leeferin gouf mat den Hoer gerappt, ma d'Fra konnt sech lassrappen a bei d'Police lafen.



RTL-News: No Attack op eng Joggerin: D'Police verëffentlecht Phantombild

D'Affer huet de Pierson dann och am Dezember 2014 identifizéiert, nodeem den Typ den 8. Dezember konnt vun der belscher Police verhaft ginn. Während der Enquête goufen och DNA-Tracen vum Pierson op de Kleeder vun der Leeferin séchergestallt. Dëst Affer, dat zu Eech attackéiert gouf, seet den nächste Méindeg als Zeien zu Arel virun de Riichter aus.





Hei d'Phantombild, dat deemools no der Attack op d'Joggerin verëffentlecht ginn ass. « ZréckWeider »

Wéi den Ugeklote vun der Riichterin zu dëse Faite befrot gouf, sot hien aus, datt hie sech net méi kéint erënneren.

Et ginn dann nach weider Lienen, déi vum 30 Joer alen ugekloten Areler an de Grand-Duché féieren: esou war sech de Mann anscheinend haart Drogen, wéi Kokain an Heroin op d'Stater Gare kafen.

Dann nach eng Connectioun op Lëtzebuerg, an zwar um Virowend vun engem versichte Viol den 9. Dezember op eng Fra an hirem Auto zu Saint-Avold a Frankräich. Um Wee dohinner hat de Pierson eng Course-Poursuite mat der Lëtzebuerger Police, woubäi hien awer als Geeschterfuerer iwwert d'Saarautobunn fort koum. Fir dës Virfäll ze klären, sinn och 5 Lëtzebuerger Polizisten als Zeien op Arel convoquéiert.

Nom versichte Viol schéngt de Pierson och nach op der Aire de Berchem getankt gehat ze hunn, dëst weise Biller vu Surveillance-Kameraen.

Wéi gesot ass den nächste Méindeg emol d'Ausso vun der finnescher Fra zu Arel, déi am Park Laval agresséiert gi war. E Mëttwoch soe Frënn a Familljemembere vum jonke Béatrice aus, dat vum Pierson violéiert an no 9 Deeg Kidnapping an engem Hochsitz bei Virton ugestréckt gi war, sou dass d'Meedchen erstéckt war. Op deen Doud premeditéiert war, versichen d'Riichter erauszefannen. De Prozess ass bis Mëtt Februar ugesat.