Den Educatiounsminister Claude Meisch huet e Mëttwoch de Moien der zoustänneger Chamberkommissioun um Krautmaart verschidde Mesurë virgestallt, fir der Penurie vun Enseignanten am Fondamental entgéintzewierken. D'Schrauwe solle jo notamment bei der Astellungspolitik gedréint ginn.

Zanter dem Schoulufank am September hat sech d'Situatioun am Enseignement jo ëmmer weider zougespëtzt. Et huet esou massiv un Léierpersonal gefeelt, dass souguer op pensionéiert Schoulmeeschteren zeréckgegraff gouf. Et wier gréisstendeels duerch de Stage bedéngt, duerch deen dëst Joer zum Beispill 45 Leit um Terrain gefeelt hätten, erkläert de Claude Meisch.





Extrait Claude Meisch



Engersäits soll de Stage dofir jo vun 3 op 2 Joer erofgesat ginn, fir all déi Kandidaten, déi 4 Joer studéiert hunn a souwisou schonn an hirer Ausbildung ee begleete Stage gemaach hunn. An anerersäits solle Leit, déi just 3 Joer gemaach hunn, och kënne fir de Concours zougelooss ginn.

De Stage awer einfach reduzéieren, géing net duer goen. Et misst och iwwer d'Inhalter geschwat ginn, fuerdert d'Martine Hansen. Donieft stéiert sech d'CSV-Politikerin dorunner, dass een an de Stage erakënnt, mat engem Bachelor, an iergendengem Fach, wat am Fondamental enseignéiert gëtt, wann een eng zousätzlech Formatioun mécht. Do freet sech d'CSV, wéi dës Formatioun géing ausgesinn, vu dass engem dem Mathé studéiert huet, eppes Aneres feelt, wéi engem, dee Franséischt studéiert huet. Dorop gouf et en Mëttwoch de Moien awer keng Äntwerten, esou d'Martine Hansen.





Extrait Martine Hansen



Och déi Gréng stéiere sech un dëser Ouverture an de Stage. Donieft fanne si déi meescht Mesurë zwar ganz sënnvoll, mä domadder wäre vill Problemer nach net geléist. Wann d'Uni nämlech net méi genuch Leit huet, déi sech fir de Beruff interesséieren, da misst ee sech froen, ob et iwwerhaapt nach genuch Kandidate gëtt, déi souwuel an der Musek, wéi am Turnen, wéi an der Mathé gutt genuch sinn, oder ob een net souwisou op de Wee vu méi spezialiséierte Leit misst goen.

E Freideg wäert am Regierungsrot iwwer dës Mesuren decidéiert ginn. Den Educatiounsminister hofft dann drop, dass de Gesetzprojet nach virum Summer ka gestëmmt ginn, fir dass ee scho fir de nächste Rekrutement, an e puer Méint, kënnen dovunner ze profitéieren.