31/01/2018 Aktenzeichen XY



Reegelméisseg mécht d'Police an der Emissioun Aktenzeichen XY Opriff, wou se iwwer ongekläerte Fäll schwätzen an d'Populatioun opfuerderen, Renseignementer ze ginn. Vill Mordfäll, gréisser Abréch oder aner Strofdote konnten esou an der Vergaangenheet schonn opgekläert ginn.An der Plaz vum Edouard Zimmermann ass entre temps de Rudi Cerne, an de Mëttwoch den Owend gëtt um 20.15 Auer um ZDF ee Fall opgerullt, deen och déi Lëtzebuerger Police an Otem hält. Zu München am TV Studio ass de Mëttwoch den Owend de

Hei geet et wuel ëm een Iwwerfall op een 29 Joer alen Automobilist, dee méindes de 24. Abrëll 2017 op engem Parking tëscht Wincheringen a Palzem am Krees Tréier-Saarburg stoung. Op dësem Parking ass eng Fra un hie getrueden a si huet behaapt an Nout ze sinn. D'Fra huet de Mann bei de Bësch gelackelt, wou hie vun engem Onbekannte bewosstlos geschlo gouf.D'Koppel, déi wuel fir d'Dot verantwortlech ass, war wuel mat engemënnerwee.D'Ermëttler ginn dovunner aus, dass dës Dot mat enger zweeter a Verbindung steet. Hei war den 18. Mäerz 2017 tëscht Éinen a Lenneng ee Motorradsfuerer op déi selwecht Aart a Weis iwwerfall ginn.