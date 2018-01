Ronn 2 Joer laang soll de Chantier op der Wäistrooss daueren. Betraff si vill Frontalieren aus Frankräich an Däitschland.

Ausnahm sinn d'Woch tëscht dem 9. an dem 14. Februar. An all den anere Fäll sinn d'Deviatioune gezeechent.Weider Informatioune fannt dir um Site vun der Gemeng Schengen.