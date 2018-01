Dat, nodeems en Dënschdeg annoncéiert gouf, datt d'Galeries Lafeyette an de Royal Hamilius kommen. Anescht wéi erwaart, sinn d'Reaktioune bei der Commerçanten éischter positiv.





Galeries Lafayette/Reportage Claudia Kollwelter



Der Vize-Presidentin vum Stader Geschäftsverband Mireille Rahme no, gehéiert an all Haaptstad och en Departement Store.



Datt am neie Komplex vum Royal Hamilius deelweis ähnlech Produiten ze fanne wäerte sinn, wéi d'Offer, déi et elo schonn an der Stad gëtt, ass net auszeschléissen, dem Dan Gantrel, Patron vun 2 Butteker an der Stad Lëtzebuerg no, ass dat awer keen negativen Punkt, "Konkurrenz belieft d'Geschäft".



Et dierft een och net vergiessen, datt an engem Buttek vill méi e perséinleche Service ass, ewéi an esou enger grousser Surface, wéi déi, déi Enn 2019 hir Diere wäert opmaachen.



Et misst ee sech dem Changement upassen, wat awer fir d'Geschäftsleit näischt neits wier, den Internet ass a bleift jo och nach ëmmer e grousse Konkurrent. Ma allgemeng geet een dovun aus, datt mat der Ouverture nächst Joer nei Clientë kommen an domat och en neie Wand an d'Stad kënnt.