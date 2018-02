© AFP (Archiv)

Am Mee waren um Dikrecher Geriicht an enger gréisserer Drogenaffär 6 Ugekloten zu tëscht 240 Sozialstonnen an 8 Méint festem Prisong veruerteelt ginn. Tëscht Mëtt 2015 a Mëtt 2016 soll den Haaptmann bis zu 7,5kg Cannabis verkaf hunn. Déi Zäit war hien an der Hotelsschoul. De jonke Mann, dee selwer consomméiert hat, soll ënner anerem do an um Parking nieft dem Dikrecher Lycée probéiert hunn, fir seng Wuer lass ze ginn.

E Mëttwoch war op der Cour d'appel an der Stad de Prozess an zweeter Instanz. Nieft dem Haaptmann hat nach eng jonk Fra Appell géint déi 1. Strof gemaach.

Drogenaffaire um Dikrecher Geriicht / Reportage Eric Ewald



Si hat 6 Méint feste Prisong kritt an den Haaptmann déi 8. Géint dee war d'Circonstance aggravante vum Verkaf vun Drogen u Mineuren a bei enger Schoul zréckbehale ginn. De jonke Mann sot sech net averstane mat der fester Prisongsstrof. Hien hätt bal 5 Méint gesiess, soudass der nach 3 opstéingen, ma hien hätt bezuelt. Hie wär jonk gewiescht an hätt d'Drogen op engem Parking verkaf, net virun der Schoul. Hie wär och net an d'Schoul gaangen, mä d'Cliente bei hie komm. Déi jonk Fra da wollt eng Prisongsstrof mam komplette Sursis an dass si de Führerschäin erëm krit. Si war ronn annerhallwe Mount an Untersuchungshaft.

Fir de Me Risch, Affekot vum jonke Mann, hätt deen d'Faite vun Ufank un zouginn. Hien hätt selwer consomméiert an op eemol ugefaangen ze verkafen, woubäi hien d'Schüler net aktiv ugelackelt hätt. Hie géif no bei der Schoul wunnen an de Parking, op deem hie gedealt huet, wär direkt beim Haus. Wat d'Strof fir säi Client ugeet, misst deem säin Alter zur Zäit vun de Faite consideréiert ginn. Donieft hätt en näischt méi mat Drogen ze dinn. D'Strof sollt net iwwert dat eraus, wat hie schonn ofgesiess huet. Dorop huet och de Me Baulisch, Affekot vun der jonker Fra, plädéiert. Déi hätt e grousse Feeler gemaach, wéilt et elo besser maachen, wat si och bewisen hätt. Se wär op d'schif Bunn komm an hätt sech verlaf, wär net de groussen Dealer an de Prisong d'Hell fir si gewiescht.

Dogéint huet d'Vertriederin vum Parquet général gemengt, de jonke Mann wär haaptberufflech Dealer gewiescht an hätt am 1. Uerteel scho vu ville Circonstances atténuantes profitéiert, iwwerdeems déi jonk Fra hir Roll am Appell minimiséiert hätt. Fir déi Zwee sollt eng Strof mat Sursis probatoire gesprach ginn, woubäi d'Strof kéint reduzéiert ginn, fir dass si net méi an de Prisong missten.

D'Appelluerteel ass fir den 28. Februar.