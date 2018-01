Anne Brasseur: Schluss no 42 Joer Politik (31.01.2018) Fir déi fréier DP-Educatiounsministesch gëtt et elo méi roueg, d'Anne Brasseur huet e Schlussstréch ënner hir politesch Karriär gezunn.

Si kennt eng leschte Kéier d'Trape vun der Chamber erof a begéint engem Grupp Jonker, zu deenen déi fréier SPOS-Psychologin ëmmer ee gudden Drot hat.Si war 28 Joer an der Gemengepolitik a souz zanter 1979, mat enger Ënnerbriechung, wéi si Member vun der Regierung war, an der Chamber. Iwwert all déi Jore gekuckt war d'Anne Brasseur 42 Joer laang politesch aktiv.Dobäi war eng Erausfuerderung, wéi si 1999 de Posten als Ministesch vun der Educatioun iwwerholl hat. An nach haut gleeft si un de Motto "Back to basics", well wann een d'Grondwëssen am Liesen, Schreiwen oder Rechnen net huet, da kann ee sech de Recht och net uneegenen.Eng weider Erausfuerderugn war, wéi si 2014 Presidentin vun der Assemblée vum Europarot ginn ass a wou si sech nach an der Lescht mam Rapport iwwert d'Bonne gouvernance am Football an Numm gemaach huet. Bis Mee bleift si nach am Conseil de l'Europe aktiv a freet sech dann op méi Zäit mat hirer Famill, hire Frënn a fir hir Hobbyen. Awer och freet d'Anne Brasseur sech, op dat, wat elo kënnt, well dat gëtt anescht. An Heiansdo ass et gutt, wann et anescht gëtt.