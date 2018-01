Wéi eng Roll huet d'Aarbechtsmedezin am 21. Jorhonnert (31.01.2018) D'Welt verännert sech an esou och d'Aarbechtsmedezin.

D'Aarbecht däerf a soll engem seng Gesondheet net op d'Spill setzen. Allerdings stierwen all Joers an Europa iwwer 100.000 Mënschen un Kriibs, ausgeléist duerch d'Schaff. Besonnesch betraff si Leit, déi an der Industrie oder och an der Landwirtschaft schaffen, wou een ënner anerem Gëftstoffer a Pestiziden ausgesat ass. Kuckt een awer op déi psychesch Problemer, sou kann engem dat an all Beruff passéieren, esou de Laurent Vogel, Chercheur vun ETUI zu Bréissel.Déi psychesch Krankheeten ervirruff duerch d'Aarbecht huelen och ëmmer méi zou. Doduercher feelen déi betraffe Leit och méi laang.Vu schlëmme Krankheete betraff wär virun allem de Botzsecteur, an virun allem Fraen. D'Grënn heifir si verschidden. Ënner anerem, esou de Laurent Vogel, sinn déi Leit gëftegen a chemesche Stoffer ausgesat.Stress, Mobbing a Burnout si modern Krankheeten. Mat dësen ass op kee Fall ze spaassen. Wichteg wier hei, iwwerhaapt emol erauszefannen, datt e Problem do ass. Dono gëllt et dann, fir mat déi Leit z'entschiedegen an d'Source vum Problem ze fannen, fir datt dee sech net méi widderhëlt, sou de Laurent Vogel.D'Aarbecht däerf a soll engem seng Gesondheet net op d'Spill setzen. Sport an Entspanungstechniken kënnen hëllefen, de Risque ze minimiséieren.