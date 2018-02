Accident an der Nuecht op en Donneschdeg géint 1.15 Auer zu Esch an der Rue d'Audun. Zwee Autoen haten sech hei ze pake krut.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

3 Persoune goufe beim Accident blesséiert.Géint 00.45 Auer war op dertëscht der Aire de Berchem an dem Gaasperecher Kräiz, e Chauffeur mat sengem Gefier an de Rampli gerannt. Eng Persoun gouf verwonnt.An uman der Stad war kuerz no 20 Auer e Mëttwoch den Owend e Cyclist ugestouss ginn a gouf dobäi blesséiert.