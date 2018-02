© Patrick Greis/RTL

Vu moies 8 Auer u begréissen d'Kollege vu Radio Lëtzebuerg nees all Stonn aner Patronen, déi eng oder méi fräi Aarbechtsplazen hunn.

Am Kader vum RTL Jobdag bidden awer och Patrone fräi Léierplazen un.



LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.



Wann eppes fir Iech dobäi ass, dann zéckt net a rufft direkt um 1381 un oder kommt an d'Belle Etoile tëscht 8 an 18 Auer laanscht, wou mir de ganzen Dag op der Plaz sinn. Jiddereen ass wëllkomm, vergiesst just ären CV net matzebréngen.