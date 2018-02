Eng wichteg Missioun, mä keng einfach Missioun, esou gesäit den neien Tice-President déi Charge, déi déi nächst 6 Joer op hien duer kënnt.

De Pierre Mellina ass vun en Donneschdeg un de President vum interkommunalen Transportsyndikat. De Péitenger CSV-Buergermeeschter gouf e Mëttwoch den Owend unanime am Comité op dee Poste gewielt. Et gouf keng Géigekandidatur.





Pierre Mellina neie President vum Tice /Rep. Pit Everling



De Pierre Mellina iwwerhëlt d'Successioun vum fréieren Escher LSAP-Schäffen an aktuelle Conseiller Henri Hinterscheid. Evolutioun amplaz Revolutioun: de Péitenger Buergermeeschter ass scho méi laang am Comité a setzt dofir op d'Kontinuitéit.



D'Defie fir déi nächst 6 Joer si fir de Pierre Mellina kloer. Ënnert anerem soll de Confort nach weider verbessert ginn, do wier d'Informatioun, déi zwar scho gutt wier, wou awer nach Loft no uewe wier. Zum Beispill wat d'Informatioune fir d'Passagéier uginn. Op strategesche Punkten sollen d'Leit an Zukunft Infoen doriwwer kréien wéini e Busse kënnt oder och net, sou wéi dat och schonn an der Stad de Fall ass.



Iewescht Prioritéit huet d'Pénktlechkeet. D'Erausfuerderung wäert et do sinn, Trajeten ze fannen, wou eng Pénktlechkeet ka garantéiert ginn, sou de Pierre Mellina.



Beim interkommunale Syndikat war déi lescht Joeren net ëmmer alles "Friede, Freude, Eierkuchen", d'Personal an d'Gewerkschaften hate sech iwwer Verschlechterunge vun den Aarbechtskonditioune beklot. Een Ament hätt een d'Situatioun gehat, wou Leit ganz vill Congé opstoen haten an och Iwwerstonnen ugesammelt hunn, well eng héich Quote u Krankmeldunge war. An de leschte 6 Joer hätt een hei awer scho Mesure geholl an do soll an Zukunft weider geschafft ginn, sou den neie President.



Den Tice huet 131 Busser, dovunner fueren der 52 och mat Gas, d'Gefierer fuere méi ewéi 6 Millioune Kilometer pro Joer. Et gëtt Iwwerleeunge fir d'Diesel-Busser op Elektro ëmzestellen, mä souwäit ass et awer elo nach net.



Beim Syndikat, deen aus 9 Gemenge besteet, schaffen iwwregens méi wéi 400 Leit.