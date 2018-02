An der Wirtschaftskommissioun an der Chamber gouf den Donneschdeg de Moien iwwert de Solvit diskutéiert.

Eng Mediatiounsstell, déi et an all den EU-Länner gëtt an déi déi administrativ Problemer vun de Bierger an de Betriber léist, wat ënnert anerem d'Pensiounen, d'Kannergeld an d'Krankekeess betrëfft. Zënter 2011 huet de Solvit, deen hei am Land am Wirtschaftsministère ass, eng 495 Fäll traitéiert. 419 vun de 495 Fäll goufen iwwregens erfollegräich behandelt.

Den DP-Deputéierten André Bauler mat engem Beispil



D’Zil ass et, an Zukunft dem Solvit eng gesetzlech Basis ze ginn. Dowéinst gouf och schonn iwwert eng Gesetzespropositioun nogeduecht, betount d'CSV-Deputéiert Françoise Hetto-Gaasch.

D'CSV-Deputéiert Françoise Hetto-Gaasch



E weidere Sujet den Donneschdeg de Moie waren d’Wahle vun der Chambre de Commerce, déi d’nächst Joer sinn. Hei goung et bei den Diskussioune virun allem ëm dee Büro, deen déi Wahlen organiséiert, dee sech bis Mäerz constituéiere soll.

Gläich 3 Rapporte vu Gesetzesprojete goufen den Donneschdeg de Moien an der Nohaltegkeetskommissioun an der Chamber ugeholl. Dat sinn, nieft dem Ausschreiwungs- an dem Radarsgesetz, och ee Gesetz, dat méi streng Sanktioune virgesäit, dat bei Fälschunge vun Autosmotoren.

Presidentin vun der zoustänneger Kommissioun, Josée Lorsché



Iwwregens goufen déi 3 Rapporten unanime ugeholl. D’nächst Woch gi se dann an der Plenière gestëmmt.