Zejoert sinn eng éischte Kéier méi wéi 900.000 Tonnen Wueren via den Findel transportéiert ginn, dat huet Luxairport an engem Communiqué matgedeelt.

© LuxAirport

Mat 938.000 Tonne Fret, fir genee ze sinn, huet de Volume ëm 14% géintiwwer 2016 zougeholl. Luxairport ass antëscht de sechstgréisste Cargofluchhafen an Europa.



D'Cargolux ass a bleift déi gréisste Fretcompanie. Zanter dem leschte Joer flitt si beispillsweis bis zu 15 mol d'Woch tëscht Lëtzebuerg an Zhengzhou a China hin an hier.



PDF Schreiwes LuxAirport



Nieft der Cargolux huet awer och Qatar Airways zu der Entwécklung am Fret bäigedroen. Nieft extra Transporter fir Autoen oder Helikoptere goufen zejoert ënnert anerem och Dausenden Déieren via de Fluchhafen hei zu Lëtzebuerg transportéiert, dorënner Giraffen, Gorillaen, Alpakaen, Bisonen, Fësch an Hamsteren.