Associatioun "Ile aux clowns" sicht nei Clownen (01.02.2018) 2013 ass d’Associatioun Ile aux clown nei gegrënnt ginn. Sechs Clowne schaffe Vollzäit fir d'asbl. An elo siche se Verstäerkung.

Wéi ass et als Spidolsclown ze schaffen? Dat konnten 8 Kandidaten de leschte Weekend ob engem éischte Stage vun der asbl Ile aux clown erausfannen.D'Mathilde an de Laurent schaffe schonn zanter méi ewéi 10 Joer Haaptberufflech als Spidolsclown. Beim Casting hu si hir Erfahrungen un d'Kandidate weider ginn.D'Ausbildung zum Spidolsclown bedeit engersäits d’Konscht, fir e Clown kënnen ze sinn, ze léieren an awer och déi néideg Theorie mat op de Wee ze kréien, déi dozou gehéiert.Fir déi meescht Kandidate war et déi éischt Erfahrung als Clown.2013 ass d’Associatioun Ile aux clowns nei gegrënnt ginn. Zenter dësem Januar ass den Eric Anselin neien Direkter.Pro Joer besichen déi 6 Clownen eng 10.000 Leit an de Kliniken hei am Land. Fir och an Zukunft dem Besoin gerecht kënnen ze ginn, sicht d'Associatioun elo 2 bis 3 Persounen, fir Haaptberufflech als Spidolsclown ze schaffen. Déi Persounen, déi nei recrutéiert ginn, erwaart dono eng Formatioun vu 7 Wochen.Zum Schluss vun der Ausbildung sollt een et da fäerdeg bréngen de Leit, deenen et am Moment net sou gutt geet, e Laachen op d’Gesiicht ze zauberen.