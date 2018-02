D'Oploe sinn, zwee jonke Meedercher am Ganzen 8.500 € Schuedenersatz ze bezuelen a seng Pädophilie an Alkoholsucht behandelen ze loossen; donieft krut hie fir de Rescht vu sengem Liewen Aktivitéite mat Kanner verbueden.

De Mann hat virop en Attentat à la pudeur op e Meedche vun deemools 7 Joer reprochéiert kritt hat: Am Dezember 2011 soll hie sech am Pommerlach am Bett um Kand geriwwen hunn, iwwert dat hien d'Autoritéit hat. Doriwwer eraus soll hien am Juli virzejoert zu Wolz en du 5 Joer aalt Meedche sexuell belästegt an him gesot hunn, hie géif et zur Fënster erausgeheien, wann et sech net géif gewäerde loossen.



Ze gudder Lescht soll de Mann bis Oktober d'virlescht Joer um Camping Fuussekaul ronn 350 pornografesch Fotoen a knapp 70 där Filmer mat Mannerjäerege gekuckt an op sengem Computer gespäichert hunn.